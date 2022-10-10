Азербайджанская армия предупредила армянских провокаторов в Карабахе: ”Железный кулак” на месте

"Азербайджанская армия всегда готова решительно ответить на любые угрозы Армении или другого государства против нашего суверенитета, территориальной целостности”.

"Азербайджанская армия всегда готова решительно ответить на любые угрозы Армении или другого государства против нашего суверенитета, территориальной целостности”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель командира воинской части Министерства обороны по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению полковник Эльшад Абилов на конференции на тему ”Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

"Пусть все знают, что ”Железный кулак" на месте. Если проживающие на наших территориях армяне, хотят принять азербайджанское гражданство и жить здесь, то пусть не совершают никаких провокаций. В противном случае они увидят решительную реакцию Азербайджанской армии”, - подчеркнул полковник.