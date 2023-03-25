Азербайджанская армия осуществила необходимые меры контроля к северу от Лачынской дороги

Несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны и проведенные обсуждения, не было принято необходимых мер для предотвращения транспортировки оружия и другой военной техники из Армении в Карабах.

Несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны и проведенные обсуждения, не было принято необходимых мер для предотвращения транспортировки оружия и другой военной техники из Армении в Карабах.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что с учетом сложившейся ситуации подразделениями армии Азербайджана осуществлены необходимые меры локального контроля с целью предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачынской дороги для незаконных перевозок, а также эскалации ситуации путем провоза Арменией оружия и боеприпасов и совершения возможных провокаций.