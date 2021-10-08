Азербайджанская армия готовится к зиме

В связи с подготовкой к зимнему сезону начались работы по снабжению и обеспечению родов войск, объединений, соединений и воинских частей Азербайджанской армии.

В связи с подготовкой к зимнему сезону начались работы по снабжению и обеспечению родов войск, объединений, соединений и воинских частей Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В воинских частях организован переход вооружения и техники на условия эксплуатации, соответствующие осенне-зимнему сезону.

Продовольственное обеспечение военнослужащих, несущих боевое дежурство, запасы теплой одежды и топлива, вооружение и боеприпасы доставлены на боевые позиции в соответствии с предусмотренной нормой. Подразделениям, дислоцированным в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены средства снабжения и обеспечения сверх нормы.

Особое внимание уделяется подготовке к зимнему сезону и обеспечению снабжения подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях. Обеспечение личного состава позволит без проблем нести службу в зимние месяцы.

В связи с переходом на зимний режим эксплуатации в целях несения непрерывной службы в суровых климатических условиях, в горной и равнинной местности, в дневное и ночное время планомерно осуществляются надлежащие меры по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боеготовности воинских частей.

В целях обеспечения бесперебойной работы вооружения и техники, в том числе авиационных средств, в зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечиваются горюче-смазочными материалами, запчастями и оборудованием. После замены горюче-смазочных материалов боевая техника и военно-транспортные средства приведены в состояние боеготовности для эксплуатации в самых сложных и суровых климатических условиях.