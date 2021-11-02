Азербайджан заинтересован в покупке истребителей JF-17 из Пакистана

Азербайджан работает с Пакистаном над модернизацией своих военно-воздушных сил

Азербайджан заинтересован в покупке пакистанских истребителей JF-17 Thunder.

Как передает Report со ссылкой на The Week, об этом заявил военный атташе посольства Азербайджана в Исламабаде полковник Мехман Новрузов.

"Покупка самолетов JF-17 Thunder из Пакистана является ключевым пунктом нашей повестки дня", - заявил М. Новрузов.

Он добавил, что Азербайджан работает с Пакистаном над модернизацией своих военно-воздушных сил и намерен закупить истребитель JF-17 модификации Block 3, в котором модернизированы электроника кабины и радарные системы.

Пакистан активно поддерживал Азербайджан в ходе второй карабахской войны в 2020 году. Две страны также активно сотрудничают в сфере обороны.