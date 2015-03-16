Азербайджан является вторым крупнейшим импортером вооружений в Европе

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Азербайджан является вторым крупнейшим импортером основных видов вооружения в Европе. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Стокгольмского института исследования проблем мира "Тренды в международных трансферах вооружений-2014".

В докладе содержится сравнительный анализ данных по импорту и экспорту вооружения в ряде регионов мира за период с 2010 по 2014 годы и с 2005 по 2009 годы.

В докладе отмечается, что за последние пять лет импорт оружия в Европе снизился на 36% по сравнению с 2005-2009 годами. Великобритания является крупнейшим импортером основных видов вооружения, на эту страну приходится около 14% всех европейских поставок. Азербайджан занимает второе место (13% поставок).

При этом в 2010-2014 годах по сравнению с 2005-2009 годами импорт вооружений в Азербайджан увеличился на 249%.

Согласно данным доклада, около 85% поставок оружия в Азербайджан приходятся на долю России.

Импорт вооружений Арменией за указанный период составляет 4% от импорта вооружений Азербайджана.

Эксперты института связывают подобную статистику растущего импорта вооружений этими двумя странами с неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта.