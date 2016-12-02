Азербайджан занимает 9-ое место в списке самых милитаризованных стран мира

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Международный центр конверсии в Бонне (BICC) опубликовал Глобальный индекс милитаризации по итогам 2016 года, сообщает Report со ссылкой на центр.

Азербайджан занял девятое место в рейтинге, сместившись на одну позицию вниз по сравнению с прошлым годом ( 8-ое место в 2015 году).

Армения заняла третье место, Турция - 20-е, Иран - 26-е, Грузия - 48-е.

Россия заняла последнее место в пятерке самых милитаризованных стран мира.

Самым милитаризованным государством центр назвал Израиль, второе место же отдал Сингапуру. Четвертую строчку в рейтинге заняла Иордания.

Авторы рейтинга проводят подобные исследования ежегодно, начиная с 1990 года. Они оценивают полторы сотни стран мира по ряду параметров: расходы на военную сферу в процентах от ВВП, количество людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количество тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.

Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и BICC.