Азербайджан в первой пятерке стран, закупающих товары оборонной и аэрокосмической промышленности в Турции - СПИСОК

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Турция в прошлом году продала Азербайджану товаров оборонной и аэрокосмической промышленности на 77 миллионов 195 тысяч долларов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в прошлом году в Турции экспорт данных товаров по сравнению с 2013 годом вырос на 18,7 % и достиг 1 миллиарда 647 миллионов.

В сообщении говорится, что оборонная и аэрокосмическая промышленность Турции экспортирует товары в 150 стран мира и свободных экономических зон.

Ниже представлена первая десятка стран и зон, в которую экспортируются товары оборонной и аэрокосмической промышленности Турции: