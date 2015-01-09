Азербайджан в первой пятерке стран, закупающих товары оборонной и аэрокосмической промышленности в Турции - СПИСОК

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Турция в прошлом году продала Азербайджану товаров оборонной и аэрокосмической промышленности на 77 миллионов 195 тысяч долларов. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в прошлом году в Турции экспорт данных товаров по сравнению с 2013 годом вырос на 18,7 % и достиг 1 миллиарда 647 миллионов.
В сообщении говорится, что оборонная и аэрокосмическая промышленность Турции экспортирует товары в 150 стран мира и свободных экономических зон.
Ниже представлена первая десятка стран и зон, в которую экспортируются товары оборонной и аэрокосмической промышленности Турции:
|1
|США
|547.678 миллионов долларов
|2
|Малайзия
|120.076
|3
|Объединенные Арабские Эмираты
|106.581
|4
|Испания
|87.747
|5
|Азербайджан
|77.195
|6
|Италия
|77.108
|7
|Франция
|60.095
|8
|Катар
|52.783
|9
|Германия
|49.625
|10
|Туркменистан
|48.387
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости