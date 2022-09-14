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Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке

Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке Азербайджан, демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащ
Армия
14 сентября 2022 г. 16:20
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке

Азербайджан, демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, призывает Армению к прекращению огня и заявляет о готовности в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате совершения провокации против территориальной целостности Азербайджана 12-13 сентября текущего года.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Отмечается, что в связи с этим был проинформирован и Международный комитет Красного Креста.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready to unilaterally hand over bodies of up to 100 Armenian servicemen
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 100-dək Ermənistan hərbçisinin cəsədlərini birtərəfli qaydada təhvil verməyə hazır olduğunu bildirir

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