 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан укрепился в рейтинге военной мощи стран мира

    Возглавили рейтинг США, Россия и Китай

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 53-ое место в рейтинге военной мощи 136 стран мира.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном рейтинге Global Firepower Index.

    Таким образом, Азербайджан укрепился в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда занял 59-е место. 

    Согласно рейтингу Турция находится в 10-ке стран с наибольшей военной мощью, заняв 9-ое место, Иран занял 13-е место, Грузия - 82, Армения - 84.

    Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.

    Отметим, что Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

    Рейтинг основан на обычном вооружении, а также на других факторах, таких как экономическая мощь, размер границ, самодостаточность (в отношении ресурсов, таких как нефть), доступ к воде и т.д.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi