Азербайджан укрепился в рейтинге военной мощи стран мира

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 53-ое место в рейтинге военной мощи 136 стран мира.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном рейтинге Global Firepower Index.

Таким образом, Азербайджан укрепился в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда занял 59-е место.

Согласно рейтингу Турция находится в 10-ке стран с наибольшей военной мощью, заняв 9-ое место, Иран занял 13-е место, Грузия - 82, Армения - 84.

Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.

Отметим, что Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

Рейтинг основан на обычном вооружении, а также на других факторах, таких как экономическая мощь, размер границ, самодостаточность (в отношении ресурсов, таких как нефть), доступ к воде и т.д.