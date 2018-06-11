Азербайджан участвует на проходящей в Париже военной выставке Eurosatory 2018

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/В Париже открылась Международная выставка обороны и безопасности"Eurosatory 2018.
Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представлен делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым и министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.
Посетителям выставки предлагается 270 наименований продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.
Во время визита также предусмотрены встречи министра Явера Джамалова в рамках военно-технического сотрудничества.
На выставке Eurosatory 2018 ожидается участие свыше 1 700 компаний из 63 стран.
Мероприятие продлится 5 дней.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости