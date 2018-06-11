 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан участвует на проходящей в Париже военной выставке Eurosatory 2018

    Выставка продлится 5 дней
    © Twitter

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/В Париже открылась Международная выставка обороны и безопасности"Eurosatory 2018.

    Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представлен делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым и министром оборонной промышленности Явером Джамаловым. 

    Посетителям выставки предлагается 270 наименований продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.

    Во время визита также предусмотрены встречи министра Явера Джамалова в рамках военно-технического сотрудничества. 

    На выставке Eurosatory 2018 ожидается участие свыше 1 700 компаний из 63 стран. 

    Мероприятие продлится 5 дней. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi