Министр обороны Азербайджана в апреле посетит Грузию

Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсудили перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран, вопросы региональной безопасности.

Леван Изориа поздравил Д.Гасанова с избранием на должность посла и пожелал успехов в деятельности.

На встрече коснулись запланированного на апрель этого года визита в Тбилиси министра обороны Азербайджана, отметили важность совместного сотрудничества в обеспечении региональной безопасности.