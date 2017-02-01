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    Министр обороны Азербайджана в апреле посетит Грузию

    Состоялась встреча посла Дурсуна Гасанова с министром обороны Грузии Леваном Изория

    Тбилиси. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсудили перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран, вопросы региональной безопасности. 

    Леван Изориа поздравил Д.Гасанова с избранием на должность посла и пожелал успехов в деятельности. 

    На встрече коснулись запланированного на апрель этого года визита в Тбилиси министра обороны Азербайджана, отметили важность совместного сотрудничества в обеспечении региональной безопасности.

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