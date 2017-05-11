Азербайджан, Турция и Грузия подпишут меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Грузии, данный вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).

По информации пресс-службы, Л.Изория заявил по итогам встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в ходе которой будет обсужден формат трехстороннего сотрудничества и подписан меморандум, направленный на повышение качества трехстороннего военного сотрудничества.