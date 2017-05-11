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    Азербайджан, Турция и Грузия подпишут меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве

    Через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
    © Report.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Грузии, данный вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).

    По информации пресс-службы, Л.Изория заявил по итогам  встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в ходе которой будет обсужден формат трехстороннего сотрудничества и подписан меморандум, направленный на повышение качества трехстороннего военного сотрудничества.

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