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    Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины

    Генерал-майор Натиг Алиев назначен руководителем Национального представительства Азербайджанской Республики в Международном комитете военной медицины

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На состоявшемся в столице Индии Нью-Дели 42-ом Всемирном Конгрессе Международного комитета военной медицины Азербайджанская Республика была избрана полноправным членом этого комитета. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев назначен руководителем Национального представительства Азербайджанской Республики в Международном комитете военной медицины.

    На полях мероприятия состоялись встречи азербайджанской делегации с коллегами из Турции и Великобритании. В ходе встреч стороны обменялись мнениями о вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Отметим, что Международный комитет военной медицины создан в 1921 году в Королевстве Бельгия с целью полноценного выполнения принципов Женевских Конвенций для обеспечения обмена научной информацией по военной медицине.

    Основной задачей Международного комитета военной медицины, состоящего из 112 государств, является поощрение обменов технологическими и научными опытами в области военной медицины.

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