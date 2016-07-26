Азербайджан, Россия и Казахстан начали подготовку к "Кубку моря-2016"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Экипажи кораблей ВМФ России, ВМС Казахстана и ВМС Азербайджана выполнили штурманский поход в рамках подготовки к соревнованиям "Кубок моря–2016".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе подготовки моряки изучили навигационные особенности оборудования районов выполнения боевых упражнений и морских элементов конкурсной программы.

На учебно-тренировочном комплексе "Каспий", в помещениях, имитирующих отсеки корабля, моряки отрабатывают свои действия по ликвидации пробоин на корабле и откачиванию поступающей забортной воды.

Подготовка экипажей продлится до 29 июля, соревнования "Кубок моря–2016" пройдут с 1 по 13 августа.