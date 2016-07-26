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    Азербайджан, Россия и Казахстан начали подготовку к "Кубку моря-2016"

    Моряки изучили навигационные особенности оборудования районов выполнения боевых упражнений

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Экипажи кораблей ВМФ России, ВМС Казахстана и ВМС Азербайджана выполнили штурманский поход в рамках подготовки к соревнованиям "Кубок моря–2016".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе подготовки моряки изучили навигационные особенности оборудования районов выполнения боевых упражнений и морских элементов конкурсной программы.

    На учебно-тренировочном комплексе "Каспий", в помещениях, имитирующих отсеки корабля, моряки отрабатывают свои действия по ликвидации пробоин на корабле и откачиванию поступающей забортной воды.

    Подготовка экипажей продлится до 29 июля, соревнования "Кубок моря–2016" пройдут с 1 по 13 августа. 

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