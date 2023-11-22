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Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет

Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет AH-12,7.
Армия
22 ноября 2023 г. 18:24
Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет

Азербайджан разработал новый крупнокалиберный пулемет AH-12,7.

Как сообщает Report, пулемет представлен в Бакинском Экспо-Центре на "Выставке стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития", проводимой по специальной инициативе Азербайджана в рамках специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - Недели SPECA.

На выставке представлено 88 наименований изделий оборонного назначения, включая различные виды стрелкового оружия, средства ближнего боя, минометы, боеприпасы различного калибра, беспилотные летательные аппараты и пр., производимые на предприятиях Министерства оборонной промышленности.

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