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Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая.
Армия
18 февраля 2025 г. 21:19
Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджана, министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ), провел встречи с президентом испанской компании Escribano Хавьером Эскрибано Руисом, председателем компании Indra Анхелем Эскрибано Руисом, президентом китайской корпорации Norinco Чэнь Дэфаном, а также исполнительным директором индонезийской компании E-System Solutions FZ Хабибом Букхарубой.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества с оборонными промышленными предприятиями, достигнута договорённость о реализации взаимных деловых визитов.

В ходе переговоров между подконтрольным Министерству оборонной промышленности ЗАО Azərsilah и испанской компанией “Escribano” был подписан Меморандум о взаимопонимании, а с китайской корпорацией Norinco — соглашение о сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İspaniya və Çinin hərbi sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlığı genişləndirir

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