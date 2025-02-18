Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая.
Как сообщает
На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества с оборонными промышленными предприятиями, достигнута договорённость о реализации взаимных деловых визитов.
В ходе переговоров между подконтрольным Министерству оборонной промышленности ЗАО Azərsilah и испанской компанией “Escribano” был подписан Меморандум о взаимопонимании, а с китайской корпорацией Norinco — соглашение о сотрудничестве.