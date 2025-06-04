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Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО

Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО
Армия
4 июня 2025 г. 09:45
Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО

В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год, с участием Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится тренинг на тему "Процесс планирования операций".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В ходе тренинга, проходящего в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО, а также по другим темам.

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Версия на английском языке Training with NATO’s Mobile Training Team underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Mobil Təlim Qrupu ilə treninq keçirilir

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