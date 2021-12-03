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Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет

Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет.
Армия
3 декабря 2021 г. 15:12
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет

Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет.

Как передает Report, самолет типа Hürkuş предназначен для военных учений.

3 декабря командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы осмотрели самолет.

Азербайджанские и турецкие пилоты развевали флаги Азербайджана и Турции.

Дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter публикацией по случаю приобретения Азербайджаном военного самолета.

"Сегодня Hürkuş совершил полет в Азербайджане", - написал Дж.Багчы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan buys new military aircraft from Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyədən yeni hərbi təyyarə alıb

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