Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет

Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет.

Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет.

Как передает Report, самолет типа Hürkuş предназначен для военных учений.

3 декабря командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы осмотрели самолет.

Азербайджанские и турецкие пилоты развевали флаги Азербайджана и Турции.

Дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter публикацией по случаю приобретения Азербайджаном военного самолета.

"Сегодня Hürkuş совершил полет в Азербайджане", - написал Дж.Багчы.