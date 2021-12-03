Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет.
Как передает Report, самолет типа Hürkuş предназначен для военных учений.
3 декабря командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы осмотрели самолет.
Азербайджанские и турецкие пилоты развевали флаги Азербайджана и Турции.
Дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter публикацией по случаю приобретения Азербайджаном военного самолета.
"Сегодня Hürkuş совершил полет в Азербайджане", - написал Дж.Багчы.