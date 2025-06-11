Азербайджан принимает участие в международной выставке вооружений в Индонезии

Азербайджан принимает участие в международной выставке вооружений в Индонезии

В Джакарте стартовала международная выставка оборонной промышленности Indo Defence 2024, участие в которой принимает делегация Азербайджана во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В рамках выставки министр встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном, заместителем министра национальной обороны Шуаем Алпаем, а также с руководителями турецких компаний HAVELSAN, Turkish Aerospace, Roketsan, китайских CPMIEC, NORINCO и компании EDGE Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военной техники и расширение партнерства.

Выставка продлится до 14 июня и охватывает направления сухопутных, морских, воздушных сил, беспилотных систем и кибербезопасности.

