Азербайджан принимает участие в Армейских международных играх

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В подмосковном парке "Патриот" стартовали Армейские международные игры.

Как сообщает Report, в открытии принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Игры пройдут с 30 июля по 13 августа одновременно на 20 полигонах. В этом году, в отличие от предыдущих лет, Игры организованы на территории двух государств - России и Казахстана.

Программой Игр предусмотрено 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке. По данным Минобороны РФ, в Армейских международных играх примет участие 121 команда из 19 стран, включая Азербайджан.