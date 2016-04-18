Азербайджан представит ряд новинок оборонной промышленности на выставке в Малайзии

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В столице Малайзии Куала-Лумпуре начала свою работу 15-я оборонная выставка DSA-2016 (Defence Services Asia).

Как сообщает Report, на выставке принимает участие азербайджанская делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

Азербайджан представит на выставке производимую в стране продукцию оборонной промышленности, в том числе ее новинки.

Всего на выставке, которая продлится до 21 апреля, принимают участие более 1200 компаний и фирм из 66 стран мира.

Отметим, что Азербайджан принимал участие и на прошлой выставке DSA в 2014 году.