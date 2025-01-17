Азербайджан примет участие в учениях "НАТО-Грузия - 2025"

Азербайджан примет участие в военных учениях "НАТО-Грузия - 2025", которые начнутся 28 апреля на базе Крцаниси в Совместном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия.

Азербайджан примет участие в военных учениях "НАТО-Грузия - 2025", которые начнутся 28 апреля на базе Крцаниси в Совместном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия.

Как сообщает грузинское бюро Report, среди стран-участниц, подтвердивших участие, - Азербайджан, Албания, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, Турция и США. Армения примет участие в статусе наблюдателя.

Цель маневров - продемонстрировать возможности центра и протестировать состоящие из военнослужащих бригады.

Учениями будет руководить командование дивизии "Витторио Венето" Вооруженных сил Италии.

Учения завершатся 8 мая. Напомним, что маневры проводятся с 2016 года, и нынешние станут четвертыми по счету.

Руслан Гасанов