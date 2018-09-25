Азербайджан примет участие в проводимых Турцией учениях в Средиземном море

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в проводимых Турцией с 28 сентября по 7 октября учениях в Средиземном море.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении генштаба Турции.

"В Восточном Средиземноморье с 28 сентября по 7 октября пройдут организованные Турцией военно-морские учения Mavi Balina-2018, в которых примут участие ВМС и ВВС страны совместно с НАТО, США, Азербайджаном, Бахрейном, Алжиром, Катаром, Кувейтом, Пакистаном, Румынией, Саудовской Аравией. Целью учений является обучение фактическим действиям для противолодочной обороны. В учениях будут участвовать четыре турецких фрегата, пять подводных лодок, два корвета, корабль материально-технической поддержки, три самолета и шесть вертолетов", - говорится в сообщении.