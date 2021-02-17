Азербайджан примет участие в международной выставке в Стамбуле

25-28 мая в турецком городе Стамбул состоится Международная выставка оборонной промышленности (IDEF-2021)

25-28 мая в турецком городе Стамбул состоится международная выставка оборонной промышленности (IDEF-2021).

Как передает Report, об этом пишет агентство "Анадолу".

До сих пор на IDEF-2021, одну из ведущих в мире выставок оборонной промышленности, были приглашены 341 делегация и 352 члена делегации из 148 стран.

В выставке, к которой примкнет Азербайджан, также примут участие делегации из США, Албании, Германии, Аргентины, Австралии, Бахрейна, Бангладеш, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, ЮАР, Чили, Китая, Эквадора, Афганистана, Алжира, Филиппин, Франции, Индии, Индонезии, Англии, Испании, Швеции, Швейцарии, Италии, Ирака, Японии, Канады, Катара, Казахстана, Кении, Колумбии, Южной Кореи, Кувейта, Ливии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Нигерии, Узбекистана, Пакистана, Перу, России, Сенегала, Сомали, Саудовской Аравии, Турецкой Республики Северного Кипра, Туниса, Туркменистана, Омана, Уганды, Украины, Вьетнама и Греции.

IDEF-2021 создаст возможность встречи между местными и иностранными специалистами в области оборонной промышленности, турецкими производственными учреждениями и приглашенными делегациями. Было подчеркнуто, что контакты, которые будут установлены между официальными лицами Турции и представителями иностранных компаний и делегаций, внесут вклад в региональный и глобальный мир.