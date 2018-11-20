Азербайджан примет участие на международной оборонной выставке в Пакистане

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие на 10-ой международной оборонной выставке The Internationa lDefence Exhibition and Seminar (IDEAS), которая пройдет в с 27 по 30-е ноября в пакистанском городе Карачи.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанское информационное агентство DND, на выставке ожидается участие делегаций из более чем 40 стран мира, в том числе из Азербайджана, Беларуси, России, Украины и ряда других.

На IDEAS будут представлены новинки военной индустрии Пакистана и стран- участниц, проведены тематические семинары, подписаны документы о сотрудничестве и покупке нового вооружения.

The International Defence Exhibition and Seminar проводится с 2000 г. раз в два года.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакистан пригласил Азербайджан принять участие на международной выставке IDEAS- 2018.