​Азербайджан примет участие на международной оборонной выставке в ОАЭ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан подтвердил свое участие на международной оборонной выставке IDEX-2015, которая пройдет 22-26 февраля 2015 года в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как сообщает Report, посетители выставки, смогут ознакомиться с передовыми новинками и продукцией Министерства оборонной промышленности Азербайджана (МОП).

Напомним, Азербайджан впервые принял участие на выставке IDEX в 2011 году. Продукция, представленная на стенде Азербайджана, в частности снайперская винтовка "Истиглал", вызвала повышенный интерес у участников выставки.

В 2013-м году, делегация Азербайджан приняла участие на выставке в качестве гостя.

Отметим, что самая крупная оборонная выставка на Ближнем Востоке IDEX проводится раз в два года под патронажем президента ОАЭ шейха Халифа бин Зайеда аль Нахйана. На выставке регулярно принимают участие самые известные компании оборонной промышленности, которые представляют свои передовые технологии.