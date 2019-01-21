Азербайджан представлен на региональном тренинге в Тбилиси

Тбилиси. 21 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси проходит региональный тренинг, посвященный вопросам обороны и безопасности.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство обороны Грузии.

На двухнедельном тренинге участвуют представляющие сферы обороны и безопасности делегаты Азербайджана, Грузии, Армении.

Цель мероприятия заключается в повышении информированности в сфере безопасности, приобретении нового опыта и обсуждении актуальных тем.

В рамках тренинга также рассмотрят вопросы обороны и безопасности в регионе. Курсы проведут британские специалисты.

Тренинг будет посвящен вопросам сотрудничества между военнослужащими и гражданами, стратегическому планированию, организации обороны, связям с медиа и пр.

На церемонии открытия тренинга присутствовал посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи. Он коснулся значения мероприятия и пожелал участникам мероприятия успехов.

Курсы организованы при поддержке Академии обороны Великобритании, посольства этой страны в Грузии и министерства обороны Грузии.