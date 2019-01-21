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    Азербайджан представлен на региональном тренинге в Тбилиси

    Тбилиси. 21 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси проходит региональный тренинг, посвященный вопросам обороны и безопасности. 

    Как сообщает местное бюро Report, информацию распространило министерство обороны Грузии. 

    На двухнедельном тренинге участвуют представляющие сферы обороны и безопасности делегаты Азербайджана, Грузии, Армении. 

    Цель мероприятия заключается в повышении информированности в сфере безопасности, приобретении нового опыта и обсуждении актуальных тем. 

    В рамках тренинга также рассмотрят вопросы обороны и безопасности в регионе. Курсы проведут британские специалисты.  

    Тренинг будет посвящен вопросам сотрудничества между военнослужащими и гражданами, стратегическому планированию, организации обороны, связям с медиа и пр. 

    На церемонии открытия тренинга присутствовал посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи. Он коснулся значения мероприятия и пожелал участникам мероприятия успехов. 

    Курсы организованы при поддержке Академии обороны Великобритании, посольства этой страны в Грузии и министерства обороны Грузии.  

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