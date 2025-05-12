Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам

Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам

Азербайджан поделился опытом сотрудничества с НАТО представителями семи стран.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства Азербайджана при НАТО в социальной сети X, азербайджанская сторона приняла у себя группу участников ознакомительной программы НАТО.

"Представительство Азербайджана при НАТО посетили делегации Боснии и Герцеговины, Колумбии, Иордании, Пакистана, Катара, Сербии и Узбекистана. Глава представительства Джафар Гусейнзаде выступил с презентацией, в ходе которой поделился практическим опытом Азербайджана в практических аспектах партнерства с НАТО", - говорится в сообщении.