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Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам

Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам
Армия
12 мая 2025 г. 12:51
Азербайджан представил свой опыт сотрудничества с НАТО семи странам

Азербайджан поделился опытом сотрудничества с НАТО представителями семи стран.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства Азербайджана при НАТО в социальной сети X, азербайджанская сторона приняла у себя группу участников ознакомительной программы НАТО.

"Представительство Азербайджана при НАТО посетили делегации Боснии и Герцеговины, Колумбии, Иордании, Пакистана, Катара, Сербии и Узбекистана. Глава представительства Джафар Гусейнзаде выступил с презентацией, в ходе которой поделился практическим опытом Азербайджана в практических аспектах партнерства с НАТО", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq təcrübəsini yeddi ölkəyə təqdim edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan shares NATO partnership experience with seven countries

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