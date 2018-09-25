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    Азербайджан представил новое снайперское оружие "Вашаг" - ФОТО

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане произведено новое снайперское оружие "Вашаг", отвечающее всем современным стандартам.

    Как сообщает Report, вес снайперского оружия размером 8,6x70 мм составляет 6,5 кг.

    Хотя дальность стрельбы и тактический показатель оружия составляют 1200 метров, оно может достигать и 1500 метров. Рассчитанное на одиночные выстрелы оружие обеспечивает высокую точность поражения цели. Так, оно может с точностью поразить 30-сантиметровую цель с расстояния 1500 метров.

    Оружие было впервые продемонстрировано на 3-ей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

    На выставке впервые была показана и новая снайперская винтовка. Это новый вид оружия весом 11 кг и дальностью стрельбы 1500 метров. Оружие предназначено для спецназовцев. По сравнению с предыдущими аналогами, дуло оружия укорочено, вес уменьшен. Точным огнем возможно сбить цель одним выстрелом. Это оружие пока не имеет названия. 

    В ближайшее время после тестирования оружие будет включено в вооружение ВС Азербайджана.

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