​Азербайджан подписал документ о сотрудничестве в военной сфере с двумя странами

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 23 декабря провел двусторонние встречи с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики Жаныбеком Капаровым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На обеих встречах подписаны планы сотрудничества на 2016 год в военной сфере между нашими странами.