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    ​Азербайджан подписал документ о сотрудничестве в военной сфере с двумя странами

    Министр обороны провел в Москве двусторонние встречи

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Москве министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 23 декабря провел двусторонние встречи с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики Жаныбеком Капаровым.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На обеих встречах подписаны планы сотрудничества на 2016 год в военной сфере между нашими странами. 

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