Азербайджан планирует закупить системы противовоздушной обороны от ASELSAN

Ведутся переговоры о передаче Азербайджану систем раннего предупреждения и управления противовоздушной обороной HERİKKS, производимых турецкой компанией ASELSAN.

Ведутся переговоры о передаче Азербайджану систем раннего предупреждения и управления противовоздушной обороной HERİKKS, производимых турецкой компанией ASELSAN.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании на выставке ADEX-2024, где сейчас демонстрируется HERİKKS.

Он отметил, что тестирование системы в настоящее время проводится на высотах на территории Кяльбаджара.

Представитель компании добавил, что радар раннего оповещения передает информацию в командный пункт, при этом может обнаруживать цели как вручную, так и автоматически. Эта система способна функционировать даже в движении.