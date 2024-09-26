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Азербайджан планирует закупить системы противовоздушной обороны от ASELSAN

Азербайджан планирует закупить системы противовоздушной обороны от ASELSAN Ведутся переговоры о передаче Азербайджану систем раннего предупреждения и управления противовоздушной обороной HERİKKS, производимых турецкой компанией ASELSAN.
Армия
26 сентября 2024 г. 13:45
Азербайджан планирует закупить системы противовоздушной обороны от ASELSAN

Ведутся переговоры о передаче Азербайджану систем раннего предупреждения и управления противовоздушной обороной HERİKKS, производимых турецкой компанией ASELSAN.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании на выставке ADEX-2024, где сейчас демонстрируется HERİKKS.

Он отметил, что тестирование системы в настоящее время проводится на высотах на территории Кяльбаджара.

Представитель компании добавил, что радар раннего оповещения передает информацию в командный пункт, при этом может обнаруживать цели как вручную, так и автоматически. Эта система способна функционировать даже в движении.

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Версия на английском языке ФотоDiscussions underway for delivery of ASELSAN Air defense system to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото"ASELSAN"nın istehsal etdiyi hava hücumundan müdafiə sisteminin Azərbaycana verilməsi üçün danışıqlar aparılır

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