Азербайджан передал Армении еще пять военнослужащих

Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.

Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

Эти лица являются военнослужащими армянского происхождения, задержанными 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Указанные 5 человек являются гражданами Армении, военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы - Абрамян Саркис Артури, 01.11.1995 г. р., Хачатрян Арман Вачагани, 18.06.1991 г. р., Агаджанян Ваге Сасуни, 08.01.1988 г. р., Хачатрян Сурен Леваи, 16.04.1992 г. р. и Аветян Арам Артеми 10.04.1997 г.р.

Было отмечено, что 26 ноября, 4 и 19 декабря 2021 года Азербайджан вернул противоположной стороне 21 военнослужащего армянского происхождения.