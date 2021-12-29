О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан передал Армении еще пять военнослужащих

Азербайджан передал Армении еще пять военнослужащих Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.
Армия
29 декабря 2021 г. 18:03
Азербайджан передал Армении еще пять военнослужащих

Азербайджан 29 декабря при посредничестве Венгрии передал Армении 5 лиц армянского происхождения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

Эти лица являются военнослужащими армянского происхождения, задержанными 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Указанные 5 человек являются гражданами Армении, военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы - Абрамян Саркис Артури, 01.11.1995 г. р., Хачатрян Арман Вачагани, 18.06.1991 г. р., Агаджанян Ваге Сасуни, 08.01.1988 г. р., Хачатрян Сурен Леваи, 16.04.1992 г. р. и Аветян Арам Артеми 10.04.1997 г.р.

Было отмечено, что 26 ноября, 4 и 19 декабря 2021 года Азербайджан вернул противоположной стороне 21 военнослужащего армянского происхождения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan hands five Armenian servicemen over to Yerevan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha 5 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verib

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi