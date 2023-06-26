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Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания

Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания Сегодня – День Вооруженных сил Азербайджана.
Армия
26 июня 2023 г. 00:00
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания

Сегодня – День Вооруженных сил Азербайджана.

Как напоминает Report, минуло 105 лет со дня создания Вооруженных сил нашей страны.

Решением Совета министров Азербайджанской Демократической Республики 26 июня 1918 года в Азербайджане была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный корпус. Работавшие в созданном тогда Военном министерстве его руководители Самед бек Мехмандаров, Алиага Шихлинский и другие военные специалисты осуществили важные реформы в строительстве азербайджанской армии.

Строительство современной армии в Азербайджане началось с 70-х годов прошлого века. Своим приходом в руководство страны в 1969 году Гейдар Алиев поставил цель подготовить национальные офицерские кадры и этим дал старт строительству армии в Азербайджане. В Баку был открыт Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. Привлечение молодежи в эту школу, а также военные школы других республик дало значимый толчок подготовке профессиональных военных кадров для Азербайджана.

После восстановления государственной независимости Азербайджан столкнулся с серьезным кризисом в военной сфере. Главной задачей, стоявшей перед Азербайджаном, не имевшим регулярной армии, был контроль над ситуацией в боях за Карабах, что было выполнялось с большим трудом, в материально-техническом обеспечение армии наблюдались проблемы.

Однако, чтобы не допустить поражений в войне, все возможности страны были постепенно мобилизованы на создание национальной армии. Был предпринят первый серьезный шаг на пути перехода от добровольческих батальонов к регулярной армии. Частично были отрегулированы процессы мобилизации и призыва на воинскую службу. Проведенный в Баку 9 октября 1992 года военный парад стал важным шагом на пути повышения чувства патриотизма, роста веры и интереса к армии.

Фундамент строительства профессиональной армии в стране был заложен в конце 1993 года. Таким образом, в Азербайджане были ликвидированы незаконные вооруженные формирования, создано единое командование. Было покончено с анархией и создана регулярная армия. Поездки Верховного главнокомандующего Гейдара Алиева в прифронтовые районы также являются важным этапом в строительстве армии.

В мае 1994 года, после того как был достигнут режим прекращения огня с Арменией, на фундаментальной основе стало развиваться строительство современной армии.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года был сделан важный шаг на пути восстановления традиций строительства национальной армии, и 26 июня было объявлено Днем Вооруженных сил.

Указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева, успешно осуществляющего стратегическую политику общенационального лидера Гейдара Алиева в области строительства армии, в стране успешно осуществляются процессы создания современного военно-промышленного комплекса и усовершенствования кадровой подготовки для Вооруженных сил.

Сегодня в богатой победами истории Азербайджана день создания Вооруженных сил вот уже третий год отмечается с большим воодушевлением в связи с Победой в Отечественной войне.

В результате контрнаступательных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего для освобождения наших оккупированных земель, была одержана победа над врагом. 44-дневная Вторая Карабахская война вписана в историю Азербайджана золотыми буквами. Благодаря мужеству, самоотверженности, а также инициативности и решительности азербайджанских солдат, достойно выполнивших боевые задачи, наши земли были освобождены от оккупации, обеспечена территориальная целостность Азербайджана.

Азербайджанские солдаты, освободив земли от почти 30-летней оккупации, ценою собственной крови добились Великой Победы. Великая победа, одержанная народом, государством и солдатами Азербайджана, является результатом многолетних реформ в области строительства армии. Эта победа, одержанная Азербайджаном, является результатом успешной политики, твердой воли и решимости победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Сегодня в результате особого внимания и заботы Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, президента Ильхама Алиева армия Азербайджана превратилась в сильную армию и согласно международным рейтингам, входит в число 50 сильнейших армий мира. В арсенале азербайджанской армии имеется самое мощное современное вооружение и техника. Вооруженные силы Азербайджана снабжены новыми беспилотными летательными аппаратами, ударными беспилотниками и другой военной техникой.

Приняты масштабные меры по укреплению обороноспособности и безопасности нашей страны. Кроме того, реформы в армии и создание новых бригад коммандо являются показателями внимания, которое высшее руководство уделяет обороне нашей страны во имя безопасного проживания нашего народа. Создание погранично-пропускного пункта "Лачын" на армяно-азербайджанской границе два месяца назад свидетельствует о мощи азербайджанской армии.

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Версия на английском языке 105 years pass since establishment of Azerbaijani Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun yaradılmasından 105 il ötür

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