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Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО

Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО Начальником управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Эльчин Абдуллаев обсудил с делегацией НАТО перспективы развития сотрудничества.
Армия
25 ноября 2024 г. 16:16
Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО

Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Эльчин Абдуллаев обсудил с делегацией НАТО перспективы развития сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде в соцсети "Х".

Делегация во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан находится с визитом в Баку для участия в Академической конференции, посвященной 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира".

"В ходе обсуждений Азербайджан был отмечен как надежный партнер НАТО за свой вклад в операции альянса и в энергетическую безопасность стран-союзников. В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с партнерством Азербайджан-НАТО, возможности будущего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - написал постпред Гусейнзаде, также принимавший участие во встрече.

Отметим, Азербайджан присоединился к программе "Партнерство ради мира" в 1994 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan, NATO explore cooperation prospects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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