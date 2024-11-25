Азербайджан обсудил перспективы развития сотрудничества с НАТО

Начальником управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Эльчин Абдуллаев обсудил с делегацией НАТО перспективы развития сотрудничества.

Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Эльчин Абдуллаев обсудил с делегацией НАТО перспективы развития сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде в соцсети "Х".

Делегация во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан находится с визитом в Баку для участия в Академической конференции, посвященной 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство ради мира".

"В ходе обсуждений Азербайджан был отмечен как надежный партнер НАТО за свой вклад в операции альянса и в энергетическую безопасность стран-союзников. В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с партнерством Азербайджан-НАТО, возможности будущего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - написал постпред Гусейнзаде, также принимавший участие во встрече.

Отметим, Азербайджан присоединился к программе "Партнерство ради мира" в 1994 году.