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Мехрибан Алиева: Апрельские бои в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией - ФОТО

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией - Мехрибан Алиева

Апрельские бои в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией, что азербайджанская армия способна успешно осуществить необходимую операцию.

Как сообщает Report, об этом написала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной İnstagram-странице по случаю годовщины победы в апрельских боях.

«Во время этих боев отважная азербайджанская молодежь, наши солдаты, офицеры, продемонстрировав героизм, погибли за Родину, отдали за нее жизнь. Да упокоит Аллах души всех, кто стал шехидами на пути восстановления территориальной целостности, независимости Азербайджана, во имя того, чтобы наша страна стала более могущественной и крепкой. Светлая память о них навсегда останется в сердце азербайджанского народа», - написано на İnstagram-странице Мехрибан Алиевой.

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