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Азербайджан получил заказы на продукцию оборонного назначения

Азербайджан получил заказы на продукцию оборонного назначения За прошлый год в Азербайджане создали 156 наименований оружия и военной техники.
Армия
17 декабря 2021 г. 15:26
Азербайджан получил заказы на продукцию оборонного назначения

За прошлый год в Азербайджане создали 156 наименований оружия и военной техники.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

По его словам, в этом году освоены и соответствующим образом произведены более 1000 наименований продукции оборонного назначения, которыми оснащены склады Вооруженных сил Азербайджана: "Мы получили заказы на следующий год на продукцию оборонного назначения, которая будет производиться на предприятиях министерства. Информация по этим заказам в скором времени будет представлена Кабинету министров".

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