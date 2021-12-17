Азербайджан получил заказы на продукцию оборонного назначения

За прошлый год в Азербайджане создали 156 наименований оружия и военной техники.

За прошлый год в Азербайджане создали 156 наименований оружия и военной техники.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

По его словам, в этом году освоены и соответствующим образом произведены более 1000 наименований продукции оборонного назначения, которыми оснащены склады Вооруженных сил Азербайджана: "Мы получили заказы на следующий год на продукцию оборонного назначения, которая будет производиться на предприятиях министерства. Информация по этим заказам в скором времени будет представлена Кабинету министров".