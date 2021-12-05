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Азербайджан может купить у Турции десантный корабль оснащенный БПЛА

Азербайджан может купить у Турции десантный корабль оснащенный БПЛА Азербайджан заинтересован в турецком учебно-тренировочном самолете Hurkush (производство TUSAS - ред.).
Армия
5 декабря 2021 г. 18:50
Азербайджан может купить у Турции десантный корабль оснащенный БПЛА

Азербайджан заинтересован в турецком учебно-тренировочном самолете Hurkush (производство TUSAŞ - ред.).

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил председатель комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы работаем над запуском "TCG Anadolu" (десантный корабль) в 2022 году. В стадии реализации находится проект по размещению на корабле İHA/SİHA вооруженных и невооруженных БПЛА. Азербайджан заинтересован в этом проекте. В ближайшее время мы увидим прогресс в этом направлении", - добавил Исмаил Демир.

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