Азербайджан может купить у Турции десантный корабль оснащенный БПЛА

Азербайджан заинтересован в турецком учебно-тренировочном самолете Hurkush (производство TUSAS - ред.).

Азербайджан заинтересован в турецком учебно-тренировочном самолете Hurkush (производство TUSAŞ - ред.).

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил председатель комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы работаем над запуском "TCG Anadolu" (десантный корабль) в 2022 году. В стадии реализации находится проект по размещению на корабле İHA/SİHA вооруженных и невооруженных БПЛА. Азербайджан заинтересован в этом проекте. В ближайшее время мы увидим прогресс в этом направлении", - добавил Исмаил Демир.