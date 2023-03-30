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Азербайджан МО: Обвинения иранской стороны необоснованны и совершенно неприемлемы

Азербайджан МО: Обвинения иранской стороны необоснованны и совершенно неприемлемы Обвинение иранской стороны о наличии на территории Азербайджана каких-либо иностранных сил необоснованно и совершенно неприемлемо. На территории Азербайджана вообще отсутствуют какие-либо посторонние элементы.
Армия
30 марта 2023 г. 20:30
Азербайджан МО: Обвинения иранской стороны необоснованны и совершенно неприемлемы

Обвинение иранской стороны о наличии на территории Азербайджана каких-либо иностранных сил необоснованно и совершенно неприемлемо. На территории Азербайджана вообще отсутствуют какие-либо посторонние элементы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киомерс Гейдари в отношении Азербайджана озвучил гнусную клевету.

K.Гейдари своими абсурдными словами утверждает, что в Азербайджане якобы существуют “сионистские” силы и что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан использовал террористов ИГИЛ, привезенных из Сирии, и что они все еще находятся на территории страны. Он также заявил, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией.

Мы хотели бы напомнить K.Гейдари, что Армения в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией. В результате этой военной агрессии был оккупирован 137-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Однако иранская сторона ни разу не сделала обвинительных заявлений в отношении Армении. Напротив, в этот период усилилось ирано-армянское братство. И сегодня ни для кого не секрет, что у Армении есть два главных союзника в мире, один из которых - Франция, а второй - Иран", - заявил он.

В заявлении говорится, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность всех стран и не вмешивается во внутренние дела государств:

"В ответ на обвинения в якобы использовании Азербайджаном террористов ИГИЛ в 44-дневной Отечественной войне, мы заявляем, что азербайджанская армия в одиночку освободила наши земли от оккупации и добилась Победы. Заявление Ирана - не что иное, как бессмысленное обвинение и клевета. Вызывает иронию и смех факт подобного обвинения высокопоставленным военным чином государства, которое поддерживает терроризм и чье имя фигурирует в совершении террористических актов в разных странах мира".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "İran tərəfinin ittihamı əsassızdır və tamamilə qəbuledilməzdir"

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