Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в казахстанском городе Актау состоялась конференция по планированию оперативно - тактических командно-штабных учений "

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в казахстанском городе Актау состоялась конференция по планированию оперативно - тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На конференции, в которой также приняла участие делегация Азербайджана, обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Отметим, что на учениях, которые пройдут в июле этого года на учебном полигоне "Оймаша", а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут выполнены мероприятия по "Реализации учебно-боевых задач по выявлению мест вооруженных конфликтов".