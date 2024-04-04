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Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в казахстанском городе Актау состоялась конференция по планированию оперативно - тактических командно-штабных учений "
Армия
4 апреля 2024 г. 12:50
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в казахстанском городе Актау состоялась конференция по планированию оперативно - тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На конференции, в которой также приняла участие делегация Азербайджана, обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Отметим, что на учениях, которые пройдут в июле этого года на учебном полигоне "Оймаша", а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут выполнены мероприятия по "Реализации учебно-боевых задач по выявлению мест вооруженных конфликтов".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan to hold joint exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan birgə təlim keçirəcək

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