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Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с южно-корейским коллегой Омом Дон-Хваном.
Армия
18 октября 2023 г. 13:09
Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с южно-корейским коллегой Омом Дон-Хваном.

Как сообщает Report, встреча прошла на полях Международнаой аэрокосмической и оборонной выставки SEOUL ADEX 2023 в столице Южной Кореи Сеуле.

Азербайджанская делегация во главе с министром Мадатом Гулиевым принимает участие в выставке в качестве гостя.

Стороны обсудили технологические инновации в сфере оборонной промышленности, связи между Азербайджаном и Кореей в военно-технической области, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Отметим, выставка, которая продлится до 22 октября, организована Корейским агентством по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA), при поддержке Корейской ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности (KAIA) и Ассоциации оборонной промышленности Кореи (KDIA).

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Версия на английском языке Azerbaijan, South Korea discuss prospects for military-technical cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Cənubi Koreya arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

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