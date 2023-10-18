Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с южно-корейским коллегой Омом Дон-Хваном.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев встретился с южно-корейским коллегой Омом Дон-Хваном.

Как сообщает Report, встреча прошла на полях Международнаой аэрокосмической и оборонной выставки SEOUL ADEX 2023 в столице Южной Кореи Сеуле.

Азербайджанская делегация во главе с министром Мадатом Гулиевым принимает участие в выставке в качестве гостя.

Стороны обсудили технологические инновации в сфере оборонной промышленности, связи между Азербайджаном и Кореей в военно-технической области, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Отметим, выставка, которая продлится до 22 октября, организована Корейским агентством по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA), при поддержке Корейской ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности (KAIA) и Ассоциации оборонной промышленности Кореи (KDIA).