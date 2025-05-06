О нас

Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество
Армия
6 мая 2025 г. 17:33
Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество

6 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял прибывшую в Азербайджан по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева делегацию во главе с начальником Генштаба Сил обороны Венгрии генералом Габором Бёрёнди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

З.Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение возможностью видеть их в Баку. Он положительно оценил нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества и особо отметил поддержку, оказываемую Венгрией нашей стране на всех уровнях.

Коснувшись проводимой в Азербайджане работы в сфере армейского строительства, министр обороны подчеркнул, что существуют возможности для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, начальники Генеральных штабов обеих стран прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Венгрии. В соответствии с протоколом генерал Бёрёнди оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Затем состоялась встреча генерал-полковника Велиева с венгерским коллегой.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и дальнейшем расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, отмечена важность обмена опытом, в том числе проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary develop military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Macarıstan arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib

Другие новости из категории

Дмитрий Пантус: Совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана появятся в ближайшее время
Дмитрий Пантус: Совместные продукты с военно-промышленным корпусом Азербайджана появятся в ближайшее время
5 мая 2025 г. 22:28
Обсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования
ФотоОбсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования
5 мая 2025 г. 20:16
Министр обороны Азербайджана принял ректора Национального университета обороны Турции - ВИДЕО
ФотоМинистр обороны Азербайджана принял ректора Национального университета обороны Турции - ВИДЕО
5 мая 2025 г. 19:25
На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая
На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая
5 мая 2025 г. 18:40
Морпехи ВМС Азербайджана уничтожили условного противника на учениях
ФотоМорпехи ВМС Азербайджана уничтожили условного противника на учениях
5 мая 2025 г. 11:40
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
4 мая 2025 г. 17:41
Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии
Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии
3 мая 2025 г. 23:51
Байрактар: TB3 - революционная инновация в ведении боев в море
Байрактар: TB3 - революционная инновация в ведении боев в море
2 мая 2025 г. 19:18
Азербайджанский миротворец в Южном Судане награжден за отвагу
Азербайджанский миротворец в Южном Судане награжден за отвагу
1 мая 2025 г. 14:24
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку
1 мая 2025 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi