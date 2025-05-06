Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Венгрия обсудили военное сотрудничество

6 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял прибывшую в Азербайджан по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева делегацию во главе с начальником Генштаба Сил обороны Венгрии генералом Габором Бёрёнди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

З.Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение возможностью видеть их в Баку. Он положительно оценил нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества и особо отметил поддержку, оказываемую Венгрией нашей стране на всех уровнях.

Коснувшись проводимой в Азербайджане работы в сфере армейского строительства, министр обороны подчеркнул, что существуют возможности для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, начальники Генеральных штабов обеих стран прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Венгрии. В соответствии с протоколом генерал Бёрёнди оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Затем состоялась встреча генерал-полковника Велиева с венгерским коллегой.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и дальнейшем расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, отмечена важность обмена опытом, в том числе проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих.