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Азербайджан и Узбекистан обсудили военное сотрудничество, региональную безопасность

Азербайджан и Узбекистан обсудили военное сотрудничество, региональную безопасность 17:46
Армия
13 июня 2025 г. 18:00
Азербайджан и Узбекистан обсудили военное сотрудничество, региональную безопасность

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что министр обороны выразил удовлетворение визитом Махмудова в Азербайджан. Подчеркнув, что дружеские отношения между главами государств вносят большой вклад в сотрудничество между двумя странами, министр отметил важность дальнейшего расширения военных связей.

В свою очередь В.Махмудов особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в военной сфере развивается.

"Стороны на встрече провели широкие обсуждения по вопросам региональной безопасности, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивает Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister meets with Uzbek Security Council Secretary
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Özbəkistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

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