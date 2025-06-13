Азербайджан и Узбекистан обсудили военное сотрудничество, региональную безопасность

17:46

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что министр обороны выразил удовлетворение визитом Махмудова в Азербайджан. Подчеркнув, что дружеские отношения между главами государств вносят большой вклад в сотрудничество между двумя странами, министр отметил важность дальнейшего расширения военных связей.

В свою очередь В.Махмудов особо подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в военной сфере развивается.

"Стороны на встрече провели широкие обсуждения по вопросам региональной безопасности, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивает Минобороны.