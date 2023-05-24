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Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной медицины

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной медицины Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной медицины.
Армия
24 мая 2023 г. 19:15
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной медицины

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной медицины.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно подписанному между двумя странами плану двустороннего военного сотрудничества, делегация во главе с начальником Управления медицинского обеспечения Министерства обороны Узбекистана, полковником медицинской службы Носиржоном Фозиловым посетила медицинское управление Министерства обороны Азербайджана.

Начальник медицинского управления Министерства обороны, генерал-майор медицинской службы Фирудин Набиев проинформировал делегацию об организации медицинской службы в Азербайджанской армии, деятельности военно-медицинского персонала в экстремальных ситуациях во время Отечественной войны.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем узбекские гости ознакомились с главным клиническим госпиталем Министерства обороны, Центральной военной поликлиникой, Центральной стоматологической поликлиникой, Центром санитарно-эпидемиологического надзора, Центром судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, проследили за работой военных врачей.

В завершении были вручены подарки, сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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