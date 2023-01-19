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Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военного образования

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военного образования Делегация во главе с ректором Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым посетила Узбекистан
Армия
19 января 2023 г. 12:33
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военного образования

Делегация во главе с ректором Национального университета обороны Министерства обороны генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым находится с визитом в Республике Узбекистан.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В соответствии с программой визита сначала делегация посетила площадь Гейдара Алиева в столице Узбекистана - Ташкенте, были возложены венки и цветы к мемориальному комплексу Общенационального лидера азербайджанского народа.

Затем делегация побывала в Военной академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, где ознакомилась с инфраструктурой военно-учебного заведения и учебным процессом. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности Академии.

Генерал-лейтенант Г.Пириев оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Академии.

На встрече с руководящим составом Военной академии состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, подготовки военных кадров и профессорского состава в высших военно-учебных заведениях.

Выступление генерал-лейтенанта Г.Пириева на тему "Предстоящие многочисленные исследования 44-дневной Отечественной войны" было с интересом встречено профессорско-преподавательским составом Академии, заместителями командиров соединений, обучающихся на курсах усовершенствования, и слушателями.

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с командующим войсками Центрального военного округа генерал-майором Ойбеком Саидовым. На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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