Азербайджан и Узбекистан обсудили меры по защите границ на освобожденных землях

В последнее время двухсторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе, в сфере обеспечения безопасности границ, успешно развиваются.

Двухсторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе, в сфере обеспечения безопасности границ, успешно развиваются.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС), об этом было заявлено на встрече главы ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева с главой узбекской делегации, находившейся в Баку с 13 по 15 декабря, заместителем начальника Службы государственной безопасности Узбекистана, генерал-майором Салимжоном Хусановым.

Глава ГПС Азербайджана подробно рассказал о победе в Отечественной войне, восстановлении территориальной целостности страны, мерах по созданию инфраструктуры, а также о мерах, предпринятых для обеспечения безопасности границы на освобожденных землях.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о применении современных технических средств в области безопасности и охраны границ, системе подготовки профессиональных кадров.

Также были затронуты вопросы развития сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и др.