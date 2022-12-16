Азербайджан и Узбекистан обсудили меры по защите границ на освобожденных землях

Двухсторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе, в сфере обеспечения безопасности границ, успешно развиваются.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС), об этом было заявлено на встрече главы ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева с главой узбекской делегации, находившейся в Баку с 13 по 15 декабря, заместителем начальника Службы государственной безопасности Узбекистана, генерал-майором Салимжоном Хусановым.
Глава ГПС Азербайджана подробно рассказал о победе в Отечественной войне, восстановлении территориальной целостности страны, мерах по созданию инфраструктуры, а также о мерах, предпринятых для обеспечения безопасности границы на освобожденных землях.
В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о применении современных технических средств в области безопасности и охраны границ, системе подготовки профессиональных кадров.
Также были затронуты вопросы развития сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и др.