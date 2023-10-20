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Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в военной сфере

Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в военной сфере Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация министерства обороны Республики Узбекистан встретилась в министерстве обороны с генерал-лейтенантом Азером Алиевым.
Армия
20 октября 2023 г. 17:00
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в военной сфере

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация министерства обороны Республики Узбекистан встретилась в министерстве обороны с генерал-лейтенантом Азером Алиевым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече обсуждены реформы, проводимые в азербайджанской армии, подчеркнута важность изучения передового опыта в области армейского строительства, проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем гости посетили Центр военных игр Института военного управления. Делегации были представлены брифинги на различные темы.
Гости ознакомились с созданными здесь условиями, получили информацию о деятельности Центра.

Затем узбекская делегация, прибывшая в одну из оперативных воинских частей (коммандос), ознакомилась с учебно-тренировочным центром воинской части и условиями, созданными здесь для военнослужащих.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan exchange experience in military field
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan arasında hərbi sahədə təcrübə mübadiləsi aparılıb

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