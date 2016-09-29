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    Азербайджан и Украина рассматривают возможность создания совместного производства противотанкового вооружения

    Вопрос обсужден в ходе переговоров гендиректора Укрспецэкспорт с замминистра оборонной промышленности Азербайджана

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Украина и Азербайджан рассматривают возможность создания совместного производства противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и управляемых ракет к ним на предприятиях Азербайджана. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу украинской государственной компании "Укрспецэкспорт", входящей в состав госконцерна "Укроборонпром", этот вопрос обсужден в ходе переговоров генерального директора госкомпании Павла Букина с заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Тофигом Рафиевым в рамках международной выставки  ADEX-2016. 

    "Во время встречи с делегацией министерства обороны Азербайджана во главе с заместителем министра обороны Фуадом Мамедовым, стороны обсудили вопросы поставок украинскими предприятиями спецтехники для обслуживания и ремонта бронетехники заказчика, возможности модернизации противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" и вопросы состояния реализации действующих контрактов, а также перспективные направлений сотрудничества", - отмечается  в сообщении пресс-службы.

    Украина в рамках своего участие в оружейной выставке ADEX (Азербайджан) представила новый боевой модуль "Тайпан", технические характеристики которого отвечают лучшим западным образцам. Боевой модуль установлен на бронеавтомобиль AZCAN, представляющий совместную разработку Азербайджана и Канады.

    2-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2016  проходит в Баку Экспо-центре с 27 по 30 сентября. 

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