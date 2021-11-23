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Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты

Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты 23 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с председателем правления и генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халюком Гергюном.
Армия
23 ноября 2021 г. 14:15
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
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23 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с председателем правления и генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халюком Гергюном.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи министр обороны отметил, что наши страны предпринимают позитивные шаги по военному и военно-техническому сотрудничеству, а дружественные и братские отношения глав двух стран способствуют расширению азербайджано-турецких связей во всех направлениях. Министр особо подчеркнул высокое качество технического оборудования компании ASELSAN, применявшегося в ходе Отечественной войны.

В ходе встречи были обсуждены новые способы и методы ведения современных боевых операций, а также совместные проекты, реализуемые двумя братскими странами с целью дальнейшего усиления технического оснащения войск.

Было отмечено, что развитие Азербайджанской армии как профессиональной армии, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, включая передовые информационные технологии, обеспечит оперативное управление войсками, повысит их маневренные возможности и боеспособность в целом.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey implement joint projects to bolster technical equipment supplies of armies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə ordularının döyüş qabiliyyətinin artırılması üçün birgə layihələr həyata keçirilir

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