Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты

23 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с председателем правления и генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халюком Гергюном.

23 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с председателем правления и генеральным директором турецкой компании ASELSAN Халюком Гергюном.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи министр обороны отметил, что наши страны предпринимают позитивные шаги по военному и военно-техническому сотрудничеству, а дружественные и братские отношения глав двух стран способствуют расширению азербайджано-турецких связей во всех направлениях. Министр особо подчеркнул высокое качество технического оборудования компании ASELSAN, применявшегося в ходе Отечественной войны.

В ходе встречи были обсуждены новые способы и методы ведения современных боевых операций, а также совместные проекты, реализуемые двумя братскими странами с целью дальнейшего усиления технического оснащения войск.

Было отмечено, что развитие Азербайджанской армии как профессиональной армии, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, включая передовые информационные технологии, обеспечит оперативное управление войсками, повысит их маневренные возможности и боеспособность в целом.