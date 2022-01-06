Азербайджан и Турция проведут совместные учения

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в международных учениях.

Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в международных учениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В 2022 году планируется участие наших военнослужащих в более чем 30 международных учениях и соревнованиях.

"Eternity - 2022", "EFES - 2022", "Нерушимое братство - 2022", "Зимние учения - 2022", "Международные армейские игры - 2022" и другие международные учения и соревнования окажут положительное влияние на повышение знаний и навыков наших военнослужащих в результате обмена опытом.

Отметим, что учения "Нерушимое братство" проводятся с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.