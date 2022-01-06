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Азербайджан и Турция проведут совместные учения

Азербайджан и Турция проведут совместные учения Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в международных учениях.
Армия
6 января 2022 г. 17:08
Азербайджан и Турция проведут совместные учения
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Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в международных учениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В 2022 году планируется участие наших военнослужащих в более чем 30 международных учениях и соревнованиях.

"Eternity - 2022", "EFES - 2022", "Нерушимое братство - 2022", "Зимние учения - 2022", "Международные армейские игры - 2022" и другие международные учения и соревнования окажут положительное влияние на повышение знаний и навыков наших военнослужащих в результате обмена опытом.

Отметим, что учения "Нерушимое братство" проводятся с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish armies to hold joint drills
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə orduları birgə təlimlər keçirəcək

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